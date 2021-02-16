Россиянкам рассказали, с чего стоит начинать свой бизнес в декрете

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Эксперт по продвижению личного бренда Ана Мавричева объяснила, почему декрет является хорошим временем для того, чтобы запустить собственный бизнес. Об этом сообщает Nation news.

Считается, что до декретного отпуска женщина живет по западным правилам и не осознает, чем на самом деле хочет заниматься. Кроме того, профессию для молодых людей нередко выбирают родители. В связи с этим декрет становится той самой паузой, которая дает женщинам возможность переосмыслить и осознать свои истинные желания и предпочтения. Чаще всего представительницы прекрасного пола меняют сферу своей деятельности именно после декрета.

— Также до родов у женщины есть свободное время, на последних месяцах переосмысливаются ценности, меняется статус, появляется возможность «остановиться» и понять, в том ли направлении движешься, — пояснила Ана Мавричева.

По ее мнению, в первую очередь перед запуском чего-то нового нужно искренне ответить себе на вопрос, что приносит удовольствие. Желательно вспомнить, какое занятие постоянно вызывало интерес в течение нескольких лет.

Эксперт также рассказала про первый принцип открытия своего дела. Он заключается в том, что нужно найти занятие своей мечты. Второй «закон» гласит о том, что нужно активно и правильно работать с социальными сетями. Так, современные мамы стали одними из наиболее востребованных блогеров.

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