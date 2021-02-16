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Роспотребнадзор: Ситуация по гриппу и ОРВИ в столице спокойная
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Роспотребнадзор: Ситуация по гриппу и ОРВИ в столице спокойная

Анастасия Чанцева

Город

Эпидемическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям в Москве соответствует сезону года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора во вторник, 16 февраля.

— Показатели заболеваемости по сравнению с эпидемическими пороговыми уровнями ниже среди всех возрастных групп населения: среди совокупного населения на 57,4 процента, среди детей 0–2 года — на 81,8 процента, среди детей 3–6 лет — на 84,9 процента, среди детей 7–14 лет — на 70,9 процента, среди взрослого населения ниже на 15,4 процента, — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Также в ведомстве отметили, что зафиксированы и респираторные вирусы: риновирусы — 40,0 процента, РС-вирусы —10,0 процента, другие вирусы — 57,1 процента.

Добавляется, что всего в Москве от гриппа привито более 7 миллионов 417,1 тысячи человек, из них — 1 миллион 264,850 тысячи детей, что составляет 59,1 процента от всего населения города.

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Роспотребнадзоргриппгрипп и ОРВИ
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