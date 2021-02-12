Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 3184 пациента за сутки

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Еще 3184 пациента вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с COVID-19 в Москве в Telegram-канале.

Отмечается, что общее число вылечившихся от инфекции москвичей увеличилось до 865 100. Так, за сутки в столице диагноз COVID-19 подтвердили у 2139 человек, госпитализировано 762 человека, скончались 63 пациента.

— Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих, — напомнили в оперштабе.

Фото: Оперштаб

Ранее сообщалось, что ВОЗ призвала готовиться к появлению менее восприимчивых к вакцинам штаммов COVID-19.

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