ВОЗ призвала готовиться к появлению менее восприимчивых к вакцинам штаммов COVID-19

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В мире могут возникнуть штаммы коронавируса, которые окажутся менее чувствительны к вакцинам. Такое мнение выразила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

— Нужно быть готовым к появлению штаммов, которые будут менее чувствительны к имеющимся вакцинам, — заявила она РБК.

По словам представителя ВОЗ, COVID-19 мутирует и может поменять свой белок в любой момент. Из-за этого нужные людям антитела могут «промахнуться» и оказаться бесполезными.

Однако, уточняет Вуйнович, есть и утешение: на сегодняшний день человечество создало достаточно хорошую базу по вакцинам, в связи с чем и их тоже можно будет менять, чтобы они не теряли эффективность.

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