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Мобильные пункты вакцинации от COVID открыли возле офисов госуслуг в Подмосковье
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Мобильные пункты вакцинации от COVID открыли возле офисов госуслуг в Подмосковье

Елена Фролова

Здоровье

Мобильные пункты вакцинации открыли возле многофункциональных центров (МФЦ) в Подмосковье 12 февраля. Желающие могут обратиться туда для того, чтобы сделать прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Московской области.

— Пройти вакцинацию от COVID-19 можно в 25 региональных МФЦ. Медицинские мобильные пункты работают с 08:00 до 20:00, — уточнили в пресс-службе.

Для того чтобы сделать прививку от коронавируса, необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Предварительная регистрация не нужна.

При этом в Минздраве региона уточнили, что накануне вакцинации нужно пройти осмотр у врача. Прививку будут делать только тем людям, у которых нет противопоказаний.

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Мобильные пункты вакцинацииМосковская областькоронавирус
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