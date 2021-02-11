Около 200 тысяч жителей Подмосковья вакцинируются от коронавируса за февраль
За февраль от COVID-19 вакцинируются около 200 тысяч жителей Подмосковья. Об этом рассказал губернатор области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».
Андрей Воробьев отметил, что жители региона стали активнее присоединяться к программе вакцинации.
— Если раньше нам как-то приходилось настойчиво уговаривать и была критика в адрес властей о том, зачем вы нас толкаете на вакцинацию, то сегодня очень хороший поток записи и на порталах, и в стационарах, и в поликлиниках, — отметил Воробьев.
По его словам, в области постоянно наращивают объемы выпускаемой вакцины, что является позитивной тенденцией.
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