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Специалисты установили связь между плохими снами и психическими расстройствами
Фото: Pexels / Andrea Piacquadio

Специалисты установили связь между плохими снами и психическими расстройствами

Ксения Монахова

Общество

Депрессия является психическим нарушением, характеризующимся длительными проблемами с настроением, чувствами и поведением. Обычно эти признаки списывают на усталость и недосып. Однако медикам удалось установить, какие именно сны могут сниться людям, страдающим депрессией.

Отмечается, что подверженным серьезным переживаниям снятся мрачные места, такие как кладбище или даже собственные похороны. А после пробуждения человек начинает винить себя за увиденное.

Также склонным к депрессии людям снятся кошмары с ощущением сильного ужаса. После чего человеку сложно установить, было это наяву или нет. В момент осознания, что это сон, приходит облегчение. Подобные явления считаются эквивалентом панических атак.

Помимо этого, человек может видеть несколько параллельных картинок, которые меняются между собой в хаотичном порядке. Медики также относят к склонным к депрессиям и тех людей, которые видят сон во сне.

Если человек наблюдает за своими похоронами, ощущая себя живым и мертвым одновременно, такое явление тоже указывает на психическое расстройство, сообщает «Рамблер».

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депрессиясонпсихические расстройства
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