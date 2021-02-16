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Подозреваемого в убийстве бывшей жены задержали в Ступине
Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Подозреваемого в убийстве бывшей жены задержали в Ступине

Анастасия Колоскова

Происшествия

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 58-летнего жителя города Ступино, который убил бывшую жену во время совместного распития спиртного. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах во вторник, 16 февраля.

Уточняется, что мужчина и его бывшая жена вместе находились в квартире по адресу город Ступино, улица Комсомольская, дом 15.

В процессе распития спиртного экс-супруг схватился за нож и нанес женщине несколько ударов, от которых она скончалась на месте.

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