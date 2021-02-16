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Диетолог рассказала о пользе кожуры цитрусовых
Фото: Пресс-служба отраслевого совета Ассоциации экспортеров свежих овощей и фруктов Турции

Диетолог рассказала о пользе кожуры цитрусовых

Ксения Монахова

Здоровье

В кожуре цитрусовых содержится много витаминов, поэтому ее можно употреблять в пищу. Об этом заявила диетолог Аида Каримова.

По ее словам, апельсины, лимоны, мандарины, помело и даже грейпфрут стоит есть вместе с кожурой, так как в ней находится больше витаминов, чем в самой мякоти. Помимо этого, она является дополнительным источником клетчатки.

— Кожура цитрусовых содержит пектин, она благотворно влияет на перистальтику кишечника, а также в сезон простуд является отличным антиоксидантом, — уточнила специалист.

Однако диетолог предупредила, что при заболеваниях желудочно-кишечного тракта кожура цитрусовых противопоказана. При язве или гастрите она может раздражать слизистую кишечника.

Добавляется, что кожуру обрабатывают различными химическими растворами, поэтому перед употреблением необходимо хорошо промыть цитрусовые, сообщает издание «Волгоградская правда».

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