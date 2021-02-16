«Я всегда от тебя хочу больше»: Цискаридзе раскритиковал очередной танец Лазарева

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Знаменитый российский артист балета Николай Цискаридзе раскритиковал танец Сергея Лазарева в рамках шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1».

Бывший премьер Большого театра после выступления звездной пары отметил, что не понял, в каком жанре поставлен номер. Он признался, что ждет от певца гораздо большего, так как к Лазареву у него завышенные требования. Цискаридзе подчеркнул, что приводит артиста в пример своим ученикам.

— Несмотря на то, что он поет и в перьях, и в клипах, он имеет музыкальное образование, идеальное театральное образование. Я всегда от тебя хочу больше в десять раз, поскольку представляю, чем ты занимаешься в жизни, — сказал Цискаридзе.

В результате Сергей Лазарев вместе с профессиональной партнершей Екатериной Осиповой так и не дождался высокой оценки от артиста балета.

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