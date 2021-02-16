Школа с ИТ-полигоном появится в Сосенском

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, поселение Сосенское Карта всех событий

В поселении Сосенском рядом с деревней Николо-Хованское построят школу на 1150 мест. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Уточняется, что в новом учебном заведении также смогут обучаться дети с ограниченными возможностями здоровья.

Здание будет иметь П-образную форму и сменную этажность — от двух до четырех этажей. Его площадь превысит 24 тысячи квадратных метров. На территории возле школы появятся спортивные площадки и места для игр и отдыха, также будет создана учебно-опытная зона.

Помимо классных и лабораторных кабинетов в здании оборудуют информационный центр с медиатекой, гимнастический зал с раздевалками и душевыми, кабинеты для технологии.

— Для учеников оборудуют два спортивных зала, откроют шахматный кружок, технический центр, ИТ-полигон. Также появится универсальное помещение, где будут проводиться художественные и музыкальные занятия, — цитирует Валерия Леонова официальный сайт мэра Москвы.

Отмечается, что с 2011 года в столице появилось более 400 новых образовательных учреждений, среди которых почти 300 детских садов и более 100 школ. Планируется, что в ближайшие несколько лет в Москве построят еще около 90 новых образовательных учреждений.

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