В НАТО заявили о разных вариантах взаимоотношений с Россией

Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization Follow

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация рассматривает различные варианты взаимоотношений с РФ. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает El Mundo.

Кроме того, генсек выразил уверенность в том, что диалог с Москвой необходимо вести с позиции силы и твердости.

— Если они хотят сотрудничать, мы будем рады, — подчеркнул Столтенберг.

Кроме того, Столтенберг добавил, что диалог с Москвой нужно вести с позиции силы и твердости.

Читайте также: НАТО усилила свое присутствие в Черном море