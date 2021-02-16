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В НАТО заявили о разных вариантах взаимоотношений с Россией
Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization Follow

В НАТО заявили о разных вариантах взаимоотношений с Россией

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация рассматривает различные варианты взаимоотношений с РФ. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает El Mundo.

Кроме того, генсек выразил уверенность в том, что диалог с Москвой необходимо вести с позиции силы и твердости.

— Если они хотят сотрудничать, мы будем рады, — подчеркнул Столтенберг.

Кроме того, Столтенберг добавил, что диалог с Москвой нужно вести с позиции силы и твердости.

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