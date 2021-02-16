Мужчина в столичном метро бросил в лобовое стекло поезда стеклянную бутылку

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Митинская улица Карта всех событий

Полиция задержала мужчину, который в метро бросил в лобовое стекло электропоезда стеклянную бутылку. Об этом сообщила пресс-служба УВД на Московском метрополитене во вторник, 16 февраля.

Уточняется, что инцидент произошел на станции «Пятницкое шоссе» Арбатско-Покровской линии.

— Мужчина бросил в лобовое стекло кабины машиниста электропоезда, прибывающего на платформу станции, стеклянную бутылку, в результате чего поезд был снят с линии, — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался 36-летний житель одного из регионов России. По данным пресс-службы, своими действиями мужчина создал угрозу жизни и здоровью пассажиров, а также нарушил нормальную работу движения поездов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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