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Мужчина устроил погром в пиццерии в центре Москвы
Фото: pixabay/fsHH

Мужчина устроил погром в пиццерии в центре Москвы

Рафаэль Залян

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, улица Талалихина, 33 Карта всех событий

Полицейские задержали мужчину, который устроил погром в пиццерии в Таганском районе столицы. Об этом в пятницу, 12 февраля, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Уточняется, что инцидент произошел в одном из кафе по адресу улица Талалихина, дом 33. Мужчина зашел в пиццерию с неизвестным предметом в руке и начал высказывать претензии по поводу неудовлетворительного обслуживания. Затем он утроил погром в заведении и скрылся.

Правоохранители задержали злоумышленника, который признал свою вину. Против мужчины возбудили уголовное дело о хулиганстве. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

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