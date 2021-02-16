Бывшая возлюбленная Баскова рассказала, почему не вышла за него замуж

Фото: instagram.com/nikolaibaskov

Певица София Кальчева рассказала об отношениях с известным артистом Николаем Басковым. Она раскрыла тайну, почему спустя четыре года так и не вышла замуж за «золотой голос России».

По ее словам, певец неоднократно предлагал ей руку и сердце, однако она не торопилась отвечать согласием. Причина — сложный характер обоих партнеров. Так как семейная жизнь — очень серьезный шаг, лидеры по натуре не научились идти друг другу на уступки.

— В семейной жизни нужно уступать, мы с Николаем очень тонко чувствовали друг друга, но мы — два лидера, а когда находились вместе, то это было похоже на состояние разорвавшейся бомбы. Николай не раз предлагал мне выйти за него замуж, но, зная свой непростой характер, я так и не решилась, — рассказала Кальчева в интервью журналу WomanHit.

Помимо этого, певица призналась, что плотный рабочий график и постоянная загруженность вынудили ее отказаться от создания семьи. Однако она отметила, что им с Басковым удалось сохранить хорошие дружеские отношения. Певица добавила, что он из тех, кто умеет дружить даже после расставания.

Напомним, София Кальчева и Николай Басков расстались в 2017 году после четырех лет отношений. На сегодняшний день артистка не замужем, она воспитывает 14-летнего сына.

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