«Никаких сомнений нет»: Песков оценил перспективу проведения парада Победы в 2021 году

Фото: Администрация Президента РФ

Парад Победы в 2021 году точно состоится. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В то же время представитель Кремля отметил, что на данный момент не знает, пройдет ли мероприятие именно 9 мая.

— Вы знаете, что даже в 2020 году парад был, поэтому — парад будет, «никаких сомнений нет», — цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в минувшем году году перенесли с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса. Президент РФ Владимир Путин выбрал такую дату, так как в этот день в 1945 году состоялся исторический Парад победителей.

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