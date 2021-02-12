Песков прокомментировал сообщения о готовности Путина привиться осенью

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин действительно может привиться от коронавируса этой осенью, однако возможны и другие варианты. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в пятницу, 12 февраля.

Ранее в прессе появилась информация, что Путин на встрече с главными редакторами СМИ сказал о планах вакцинироваться ближе к осени.

В свою очередь Песков поправил журналистов, уточнив, что президент может привиться от COVID-19 и в другое время, а не только осенью.

— Президент самостоятельно сообщит, когда он примет решение сделать себе прививку, — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

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