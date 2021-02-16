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Стационар для детей с онкологическими заболеваниями открыли в Морозовской больнице
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Стационар для детей с онкологическими заболеваниями открыли в Морозовской больнице

Анастасия Чанцева

Город
Россия, Москва, 4-й Добрынинский переулок, 1/9к1АКарта всех событий

В Морозовской детской больнице открыт дневной стационар для детей с онкологией на 20 мест. Об этом сообщила заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Саида Гаджиева.

По ее словам, специалисты Морозовской больницы обладают всеми необходимыми компетенциями для того, чтобы оказать качественную и высокопрофессиональную помощь детям, у которых диагностировано онкозаболевание.

— Уже более 6 лет здесь работает городской Центр детской гематологии и онкологии, и дневной стационар на 20 коек создан на базе этого Центра, —пояснила Саида Гаджиева.

В прошлом году в больнице открыли Центр амбулаторной онкологической помощи. В нем проводят диагностику злокачественных и доброкачественных образований у детей и подростков. Здесь предусмотрено диспансерное наблюдение пациентов, которые перенесли онкологию.

Прием ведут врачи-детские онкологи с большим опытом работы в онкологическом стационаре. С момента открытия Центр амбулаторной онкологической помощи посетили более двух тысяч пациентов, а лучевую терапию прошли 24 ребенка.

Читайте также: Более 400 детей ежегодно получают помощь в онкологическом центре Морозовской больницы

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