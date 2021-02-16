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Число рыбоводных предприятий в Подмосковье выросло на 92 процента
Фото: pixabay

Число рыбоводных предприятий в Подмосковье выросло на 92 процента

Елена Фролова

Общество

Количество предприятий, занимающихся прудовым рыболовством, на территории Московской области за семь лет выросло на 92 процента. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного минсельхозпрода.

— Начиная с 2013 года в нашем регионе наблюдается постоянный рост объемов производства товарной рыбы, а также увеличение числа рыбных хозяйств, — рассказал исполняющий обязанности главы ведомства Сергей Воскресенский.

Уточняется, что количество предприятий увеличилось с 13 до 25. В настоящий момент подмосковные хозяйства занимаются выращиванием карпов, форели и осетровых видов рыб. Помимо этого, был заявлен проект установки замкнутого водоснабжения для выращивания рыбы по производству икры осетровых.

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Подмосковьепроизводственные предприятиярыба
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