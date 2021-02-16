Число рыбоводных предприятий в Подмосковье выросло на 92 процента

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Количество предприятий, занимающихся прудовым рыболовством, на территории Московской области за семь лет выросло на 92 процента. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного минсельхозпрода.

— Начиная с 2013 года в нашем регионе наблюдается постоянный рост объемов производства товарной рыбы, а также увеличение числа рыбных хозяйств, — рассказал исполняющий обязанности главы ведомства Сергей Воскресенский.

Уточняется, что количество предприятий увеличилось с 13 до 25. В настоящий момент подмосковные хозяйства занимаются выращиванием карпов, форели и осетровых видов рыб. Помимо этого, был заявлен проект установки замкнутого водоснабжения для выращивания рыбы по производству икры осетровых.

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