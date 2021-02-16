Стадион регби, учебный комплекс и деловые центры построят в Румянцеве

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Градостроительно-земельная комиссия столицы, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, одобрила подготовку проекта планировки территории в деревне Румянцево в Новомосковском административном округе. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Уточняется, что на указанной территории появится общественно-жилая застройка, в которую войдут объекты социальной инфраструктуры. В том числе на территории будут построены стадион для регби с трибунами на 5000 мест, детский сад на 180 мест, школа на 350 мест, а также два общественно-деловых центра и деловой центр с офисными помещениями. Строительство будет осуществлено на средства инвестора, которым выступит ООО «Румянцево».

По словам Анастасии Пятовой, технические параметры объектов утвердят после того, как будет одобрен проект планировки территории. Благодаря построенным объектам общественной и социальной инфраструктуры на этой территории появятся около 3350 дополнительных рабочих мест, уточнила председатель Москомстройинвеста.

Проект планировки предусматривает также развитие транспортной инфраструктуры.

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