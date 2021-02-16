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Сергей Собянин выделил три миллиарда рублей на выплаты медикам, борющимся с COVID-19
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Сергей Собянин выделил три миллиарда рублей на выплаты медикам, борющимся с COVID-19

Виктория Родимкина

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин выделил три миллиарда рублей на дополнительные выплаты в 2021 году медработникам, которые борются с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы во вторник, 16 февраля.

По данным пресс-службы, медикам, которые работают в стационарах, будет выплачиваться 70 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу — 50 тысяч рублей в месяц, младшему медицинскому и прочему персоналу — 30 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, выплаты будут сделаны работникам Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова и Научно-практического центра экстренной медицинской помощи.

Помимо этого, столичный мэр выделил гранты на применение инновационных методик для лечения детей с онкологическими заболеваниями.

Так, московские детские больницы получат свыше 460 миллионов рублей на внедрение инновационных методов лечения онкозаболеваний у детей. Это позволит продолжить проведение научных исследований и внедрить новые методы борьбы с онкологией, уточнили в пресс-службе, сообщает РИА Новости.

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