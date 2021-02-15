Сергей Собянин выразил надежду, что ситуация с COVID-19 в Москве продолжит улучшаться

Собянин Волонтёры

Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что ситуация с коронавирусом в столице улучшится настолько, что это позволит проводить массовые мероприятия. Об этом он сообщил в понедельник, 15 февраля, во время вручения премии столицы 2020 года в области физической культуры, спорта и туризма.

— Я надеюсь, что те соревнования, которые есть в календаре у нас в Москве, они состоятся, как и начнутся вновь большие мероприятия на наших улицах, фестивалях, которые привлекают множество гостей столицы и самих москвичей. Театры смогут снова полноценно работать не только в театрах, но и на массовых мероприятиях, площадях и улицах Москвы, — цитирует Сергея Собянина РИА Новости.

Ранее Сергей Собянин рассказал, когда могут быть сняты основные ограничения по COVID-19.

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