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Обвиняемый в убийстве по найму мужчина предстал перед судом в Подмосковье
Фото: Pexels / Sora Shimazaki

Обвиняемый в убийстве по найму мужчина предстал перед судом в Подмосковье

Виктория Родимкина

Происшествия

В Московской области перед судом предстал мужчина, обвиняемый в убийстве по найму и незаконном обороте оружия. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области во вторник, 16 февраля.

Уточняется, что расследование в отношении 33-летнего москвича завершилось. По версии следствия, в августе 2019 года к обвиняемому обратилась женщина с предложением убить ее мужа за 50 миллионов рублей. Мужчина для этой цели приобрел самодельное огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, а также накладную бороду.

В декабре злоумышленница обманом убедила супруга поехать с обвиняемым на одной машине в Домодедово, где в салоне автомобиля мужчина произвел выстрел жертве в голову.

Уголовное дело в отношении исполнителя было передано в суд, где оно рассматривается по существу, добавили в ведомстве.

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