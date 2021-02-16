«Постоянная мобилизация»: Песков оценил готовность РФ к новым санкциям

Фото: Администрация Президента РФ

Россия готова к появлению новых жестких санкций, а также надеется на то, что политическая воля на продолжение диалога возобладает. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, разговоры о санкциях ведутся с «маниакальной настойчивостью». Кроме того, представитель Кремля выразил надежду на то, что наиболее сложные вопросы в отношении России будут решаться исключительно в рамках диалога.

Он также добавил, что с другой стороны потенциальные угрозы недружественных проявлений обязывают находиться в «постоянной мобилизации», передает РИА Новости.

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