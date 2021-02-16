Песков прокомментировал возможность обмена американца Пола Уилана

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В Кремле не располагают информацией о возможности обмена Пола Уилона. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее адвокат американца, приговоренного в РФ за шпионаж к сроку в тюрьме, заявил, что его подзащитного могут обменять на российского программиста. Однако юрист не уточнил имя россиянина.

На вопрос о возможном обмене Песков ответил, что на данный момент ничего сказать не может, передает РИА Новости.

Дело Пола Уилана

15 июня Московский суд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Обвинение запрашивало для американца 18 лет колонии строгого режима. Сам обвиняемый в последнем слове сказал, что шпионажем не занимался, и вину свою не признал.

Следствие фабулу дела официально не раскрывает. Из пресс-релиза ФСБ следовало, что американца задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Защита утверждает, что Уилан стал жертвой провокации. Ему передали флешку, на которой он якобы должен был увидеть снимки из туристической поездки в Сергиев Посад.

Читайте также: «Никаких сомнений нет»: Песков оценил перспективу проведения парада Победы в 2021 году