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Песков прокомментировал возможность обмена американца Пола Уилана
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Песков прокомментировал возможность обмена американца Пола Уилана

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

В Кремле не располагают информацией о возможности обмена Пола Уилона. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее адвокат американца, приговоренного в РФ за шпионаж к сроку в тюрьме, заявил, что его подзащитного могут обменять на российского программиста. Однако юрист не уточнил имя россиянина.

На вопрос о возможном обмене Песков ответил, что на данный момент ничего сказать не может, передает РИА Новости.

Дело Пола Уилана

15 июня Московский суд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Обвинение запрашивало для американца 18 лет колонии строгого режима. Сам обвиняемый в последнем слове сказал, что шпионажем не занимался, и вину свою не признал.

Следствие фабулу дела официально не раскрывает. Из пресс-релиза ФСБ следовало, что американца задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Защита утверждает, что Уилан стал жертвой провокации. Ему передали флешку, на которой он якобы должен был увидеть снимки из туристической поездки в Сергиев Посад.

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Дмитрий ПесковПол УиланРоссия
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