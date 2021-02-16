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Сергей Собянин осмотрел заселяемую по реновации новостройку на западе Москвы
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин осмотрел заселяемую по реновации новостройку на западе Москвы

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица КубинкаКарта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 16 февраля, осмотрел новый дом на западе столицы, который был передан под заселение по программе реновации.

Новостройка находится на улице Кубинке.

Столичный мэр отметил, что в Можайском районе Москвы было введено в эксплуатацию четыре дома по реновации.

— Ваш дом один из первых, который по стандарту реновации был изначально спроектирован, и вид у него уже другой: и первые этажи другие, и планировка комнат другая, и площадь квартир побольше, чем у вас была. Хорошие входные группы. Надеюсь, понравилось, — сказал глава города в ходе осмотра.

Он уточнил, что в районе организовано более десяти стартовых площадок. Сергей Собянин выразил надежду на то, что активно переселяться в дома по реновации начнут и жители соседних домов.

Сергей Собянин добавил, что в Можайском районе в последние годы было реализовано множество инфраструктурных проектов. Так, была построена Северо-Западная хорда, реконструированы улица Толбухина, а также Аминьевское и Можайское шоссе.

Кроме того, было открыто движение по новой вылетной магистрали — проспекту Генерала Дорохова, запущен МЦД-1, а также проведена реконструкция железнодорожных станций Рабочий поселок и Сетунь, передает слова мэра агентство городских новостей «Москва».

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