Сергей Собянин: Туристическая индустрия Москвы выдержала удар пандемии

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о трудностях, которые пришлось пережить туристической отрасли города во время пандемии коронавируса. Об этом глава города сообщил в своем личном блоге во вторник, 16 февраля.

По словам мэра, туристическая отрасль значительно пострадала в 2020 году из-за введенных в связи с коронавирусом ограничений. При этом предыдущее развитие этой сферы позволило достойно выдержать удар.

В 2019 году столица приняла рекордные 25,1 миллиона туристов. Столица даже стала лауреатом самой престижной мировой туристической премии World Travel Awards.

Фото: Сайт Сергея Собянина

Туристический поток в Москве упал в апреле 2020 года, когда были введены ограничения в связи с пандемией коронавируса. Всего в прошлом году в городе побывали 13,6 миллиона туристов, что на 46 процентов меньше, чем годом ранее.

— Этот результат мог бы стать катастрофой. Но в действительности, туристическая индустрия Москвы выдержала этот удар, — написал Сергей Собянин.

Он отметил, что даже в таких условиях индустрия осталась важной статьей пополнения городского бюджета — 77,7 миллиарда рублей.

Фото: Сайт Сергея Собянина

В наиболее трудном положении, по словам главы города, оказались гостиницы. В трудное время серьезной помощью отелям стало программа временного расселения врачей и медицинских сестер коронавирусных госпиталей.

В 2020 году свыше 9 тысяч медработников временно проживали в гостиницах города. Более 40 отелей получили субсидии на проведение дезинфекции помещений.

Фото: Сайт Сергея Собянина

— Самой главной помощью для туристической индустрии стала возможность работать даже в самые трудные месяцы пандемии. Мы не стали принимать решений о временном закрытии гостиниц, — уточнил мэр.

Он добавил, что туристическая отрасль в Москве начинает оживать. Сергей Собянин выразил уверенность, что 2021 год принесет этой сфере удачу.

Фото: Сайт Сергея Собянина

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