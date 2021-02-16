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МИД РФ призвал США не затягивать с возвращением в ДОН
Фото: Пресс-служба Госдумы

МИД РФ призвал США не затягивать с возвращением в ДОН

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Москва не будет до бесконечности ждать, когда США определятся с позицией по возвращению в Договор по открытому небу (ДОН). Об этом во вторник, 16 февраля, сообщил заместитель главы МИД Российской Федерации Сергей Рябков.

Он отметил, что внутренняя подготовка к выходу из ДОН не остановлена. В настоящее время она идет своим чередом.

— Наша внутренняя работа продолжается каждодневно и неуклонно, коллеги в Вашингтоне и других натовских столицах должны это очень хорошо себе представлять и не терять время, если они готовы вернуться к нормальности в этой сфере, — цитирует Рябкова РИА Новости.

СПРАВКА «ВМ»

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

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