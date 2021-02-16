Ученый рассказал, почему Россия не участвует в проектах по Юпитеру

Юпитер

Россия не принимает участие в проектах по изучению Юпитера, так как США не привлекает ученых со стороны в проект Europa Clipper, а участие в европейской программе JUICE сорвалось из-за из-за неудачных обстоятельств. Об этом сообщил заместитель директора Института космических исследований РАН Олег Кораблев.

— Американцы все делают сами. На аппарате Europa Clipper (изучение спутника Юпитера Европы, запуск планируется в 2024 году – ред.) применяются бронебойные приборы из бронебойных микросхем, которые есть только в США. Ни о какой кооперации тут речи не идет, — уточнил он.

Он заметил, что Россия планировала принять участие в разработке нескольких приборов для европейского проекта по отправке в систему Юпитера автоматической станции JUICE в 2022 году. Но один из российских приборов проиграл конкурс американскому аналогу, а в работе над другим принимали участие множество сторон и российский вклад рисковал оказаться слишком незначительным.

— Фактически получалось, что мы должны были лишь купить комплектующие у иностранного производителя,— цитирует Кораблева РИА Новости.

Помимо этого, Кораблев отметил, что участие в китайских проектах в отношении Юпитера не предусмотрено Россией из-за того, что Поднебесная диктует международным партнерам сложные условия, на которые согласны далеко не все.

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