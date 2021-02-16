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Компания SpaceX запустила новую группу интернет-спутников Starlink
/ Фото: twitter.com/spacex

Компания SpaceX запустила новую группу интернет-спутников Starlink

Юлия Ямпольская

Технологии

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 во вторник, 16 февраля, стартовала на орбиту с партией из 60 мини-спутников Starlink. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте компании-разработчика SpaceX.

Ракету запустили в 06:59 по московскому времени (15 февраля в 22:59 по времени Восточного побережья США) с 40-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Напомним, предыдущий запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink состоялся 4 февраля.

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