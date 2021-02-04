Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Компания SpaceX запустила ракету-носитель со спутниками Starlink
Фото: youtube.com / Space Videos

Компания SpaceX запустила ракету-носитель со спутниками Starlink

Юлия Ямпольская

Технологии

Компания SpaceX выполнила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщили на сайте SpaceX.

Старт с космодрома на мысе Канаверал состоялся в 01:19 по местному времени (09:19 по московскому времени).

Ранее первая ступень носителя использовалась при четырех запусках. Специалисты SpaceX смогли вновь вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю. Ступень примерно через девять минут после запуска плавно опустилась на платформу Of course i still love you («Конечно, я все еще люблю тебя» — прим. «ВМ») в Атлантическом океане. Данная технология позволяет американской компании удешевлять стоимость запусков носителей.

Ранее сообщалось, что SpaceX запустила ракету-носитель более чем с 140 спутниками.

Читайте также: СМИ: Пять спутников «Глонасс» запустят в космос в 2021 году

запуск спутникаСШАракета
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Набранных темпов не снижаем

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Зачем школам переходить на шестидневку

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Нобелевская премия мира — да кому она нужна

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не отрекаются, любя»: жертвы любовного треугольника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Мы есть то, что мы едим

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Почему дорожают ЖКУ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пернатый спецназ: как птицы мира помогли победить в войне

Все мнения
О проекте