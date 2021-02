Компания SpaceX запустила ракету-носитель со спутниками Starlink

Фото: youtube.com / Space Videos

Компания SpaceX выполнила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщили на сайте SpaceX.

Старт с космодрома на мысе Канаверал состоялся в 01:19 по местному времени (09:19 по московскому времени).

Ранее первая ступень носителя использовалась при четырех запусках. Специалисты SpaceX смогли вновь вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю. Ступень примерно через девять минут после запуска плавно опустилась на платформу Of course i still love you («Конечно, я все еще люблю тебя» — прим. «ВМ») в Атлантическом океане. Данная технология позволяет американской компании удешевлять стоимость запусков носителей.

Ранее сообщалось, что SpaceX запустила ракету-носитель более чем с 140 спутниками.

