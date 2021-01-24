Компания SpaceX запустила ракету-носитель с более чем 140 спутниками

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Компания SpaceX выполнила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со 143 спутниками. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщили на сайте SpaceX.

Старт с космодрома на мысе Канаверал состоялся в 18:00 по московскому времени. На борту ракеты-носителя находятся 133 коммерческих и 10 государственных спутников.

Также с помощью данного запуска должны быть выведены на орбиту 10 микроспутников Starlink. Они предназначены для обеспечения доступа в интернет. Это самое большое число космических аппаратов, которые когда-либо единовременно выводили на орбиту с помощью одного запуска.

Ранее стало известно, что SpaceX запустила первую в 2021 году группу спутников интернет-связи Starlink.

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