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Проекты пешеходных переходов через пути Киевского направления МЖД утвердили в столице
Фото: «Вечерняя Москва»

Проекты пешеходных переходов через пути Киевского направления МЖД утвердили в столице

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Киевская улица, 22Карта всех событий

В столице утвердили проекты строительства пешеходных переходов через пути Киевского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 16 февраля.

— Утвержден проект планировки территории вдоль Киевского направления Московской железной дороги (в перспективе — МЦД-4), предусматривающий строительство двух пешеходных переходов в районе Дорогомилово (ЗАО), — говорится в сообщении.

Постановление было подписано мэром Москвы Сергеем Собяниным.

В пресс-службе пояснили, что надземный пешеходный переход появится через железнодорожные пути около дома № 22 по улице Киевской. Второй пешеходный переход будет построен с внешней стороны Третьего транспортного кольца. Он соединит станцию метро «Кутузовская» с жилым микрорайоном Сетунь, передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

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проектКиевское направление МЖДСергей Собянин
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