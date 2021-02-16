Проекты пешеходных переходов через пути Киевского направления МЖД утвердили в столице

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Россия, Москва, Киевская улица, 22 Карта всех событий

В столице утвердили проекты строительства пешеходных переходов через пути Киевского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 16 февраля.

— Утвержден проект планировки территории вдоль Киевского направления Московской железной дороги (в перспективе — МЦД-4), предусматривающий строительство двух пешеходных переходов в районе Дорогомилово (ЗАО), — говорится в сообщении.

Постановление было подписано мэром Москвы Сергеем Собяниным.

В пресс-службе пояснили, что надземный пешеходный переход появится через железнодорожные пути около дома № 22 по улице Киевской. Второй пешеходный переход будет построен с внешней стороны Третьего транспортного кольца. Он соединит станцию метро «Кутузовская» с жилым микрорайоном Сетунь, передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

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