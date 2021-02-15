Первый лазерный пешеходный переход появился в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Печорская улица, 16 Карта всех событий

На улице Печорской заработал первый лазерный пешеходный переход, который оснащен системой интерактивного информирования водителей. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщили на сайте управы Бабушкинского района Москвы.

Система работает следующим образом: на дорогу в месте пешеходного перехода проецируется световой знак. На место перехода направлен лазерный луч. Он проецирует на дорогу большое яркое изображение знака зебры. Более того, когда луч пересекает прохожий, для водителей загораются яркая надпись «Стоп» и стоп-линия. Если пешеходов нет, то на проезжую часть проецируется знак «Пешеходный переход», который информирует водителя о наличии пешеходного перехода.

Интерактивная зебра расположена в районе дома 16 на Печорской улице возле гимназии № 1558. Ежедневно здесь переходят дорогу более 300 человек.

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