На территории вдоль реки Чермянки появится большая спортивная зона

«Парка Яуза» / Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

На территории вдоль реки Чермянки в районах Южное Медведково и Отрадное появится большая спортивная зона. Как в пятницу, 12 февраля,рассказали на первом в этом году заседании общественного совета парка, она станет спортивным кластером масштабного «Парка Яуза».

«Парк Яуза» существует уже больше года, с октября 2019-го. Он объединил в себе порядка 200 гектаров парковых территорий Северо-Восточного округа столицы.

— В 2020 году мы выполнили работы по содержанию зеленых насаждений, санитарной уборке, цветочному оформлению, поддержанию и восстановлению флоры и фауны на парковых территориях. На некоторых территориях восстановили газоны, тропиночную сеть, детские и спортивные площадки. Выполнили удаление аварийных деревьев и сухостоя, провели омолаживающую обрезку деревьев, — рассказал директор «Парка Яуза» Александр Сапронов.

Одним из ключевых вопросов заседания совета стало начало благоустройства поймы реки Чермянки от улицы Мусоргского до проезда Дежнева.

— Речь идет о создании спортивного кластера с несколькими ледовыми аренами, площадками для игры в мяч, теннисными кортами, большой сценой с амфитеатром для театральных постановок и кинопоказов, — рассказал проводивший заседание общественного совета председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

К слову, благоустройство поймы реки Чермянки уже идет, завершить работы планируют к августу этого года.

Разработчики проекта парка выслушали предложения членов общественного совета и просто неравнодушных к судьбе зеленых пространств жителей Северо-Восточного округа Москвы.

— При разработке проекта проводился серьезный социальный опрос жителей на тему того, что они хотели бы видеть в парке. Мы смогли не только угадать, что хотели бы получить москвичи, но и предвосхитить некоторые моменты, — отметил Алексей Шапошников.

Однако поступили и предложения, которых пока что нет в концепции развития «Парка Яуза». К примеру, жители просили разместить на территории спортивного кластера тренажеры для силовых видов спорта. Конкретно — мешки для занятий боксом и другими боевыми искусствами.

Также на заседании общественного совета обсудили концепцию благоустройства территории вдоль Яузы в районе Северное Медведково на 2022–2023 годы.

«Парк Яуза» объединяет 24 километра береговой линии в единое парковое пространство. Предполагается, что в парке появятся протяженные пешеходный и велосипедный маршруты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кирилл Теслер, архитектор проекта «Парк Яуза»:

— Каждый участок нашего парка уникален. Концепция формируется из мнений жителей, и у жителей каждого района свои требования, свое видение того, как должен выглядеть их район. У проекта парка очень много изюминок. Так, к примеру, мы предлагаем реализовать давнюю идею — создать земляную трассу для тренировок велосипедистов с тренерской и павильоном для хранения велосипедов. Также у нас появилась идея организовать для пешеходов и велосипедистов безбарьерный переход под мостами, которые сейчас оказываются преградой между двумя участками парка.

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