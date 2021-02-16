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Роспотребнадзор прокомментировал данные о неизвестной болезни в Танзании
Фото: pexels.com / Alexandra Karnasopoulos

Роспотребнадзор прокомментировал данные о неизвестной болезни в Танзании

Кирилл Николаев

Здоровье

Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией в Танзании в связи с сообщениями о случаях неизвестной болезни. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что опасность распространения неизвестного заболевания в России практически отсутствует. В РФ случаев с подобной симптоматикой не отмечалось. На всех пунктах пропуска через границу с Танзанией Роспотребнадзор проводит усиленный контроль прибывающих граждан, сообщает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Африке обнаружен новый опасный вирус. Неизвестная болезнь стала причиной 15 летальных исходов в Танзании. Более 50 человек находятся в больницах с головокружением, тошнотой и кровавой рвотой. Как отметили в Роспотребнадзоре, на данный момент недостаточно сведений для установления причины заболевания.

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РоспотребнадзорболезньТанзания
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