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Назван список хороших подарков мужчинам ко Дню защитника Отечества
кадр из фильма «Подарок» 

Назван список хороших подарков мужчинам ко Дню защитника Отечества

Елена Фролова

Общество

Подготовку ко Дню защитников Отечества начало большинство российских женщин. В преддверии праздника Nation News составило подборку подарков, которые понравятся всем мужчинам.

При этом в поисках нужного приятного сюрприза представительницам прекрасного пола рекомендовано сначала задуматься о том, что действительно необходимо их половинкам. Например, у «защитника» порвался кошелек или ремень. В этом случае выбор становится простым. Однако если такой потребности нет, то можно воспользоваться следующим списком.

Первым пунктом в перечне указан парфюм. Одеколон нравится не только мужчинам, но и женщинам. Этот универсальный подарок всегда пригодится. Выбирая аромат, следует ориентироваться на вкус получателя этого подарка.

Также можно приобрести для своего партнера кожаный кардхолдер, куда он будет складывать свои скидочные карты, кредитки и визитки. Это не только красивый аксессуар, но и удобная вещь. Порадовать мужчину также можно, подарив ему домашний халат. Так можно попробовать исправить то, что не все мужчины переодеваются, вернувшись домой после рабочего дня. Толстовка станет отличным вариантом для тех молодых людей, которые не очень любят следить за модой. При этом она отличается своим удобством.

Также женщины могут вручить своим любимым на 23 Февраля сертификат в спортивный зал и, например, заниматься спортом вместе.

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подаркимужчиныДень защитника Отечества
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