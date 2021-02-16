Технологию компьютерного зрения начали тестировать в столичной больнице имени Боткина

Фото: «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, 2-й Боткинский проезд, 5к1 Карта всех событий

Врач пояснила, что напряженный режим работы, в котором функционируют медработники, требует новых решений. При этом невозможно полностью заменить осмотр врача и профессиональную диагностику.

— Однако искусственный интеллект может помочь врачу сориентироваться и обратить внимание на патологию, уточнить, где именно искать проблему. Я считаю, такие технологии особенно важны для молодых врачей, у которых не всегда есть возможность своевременно проконсультироваться со старшими коллегами, — сказала Ольга Шарапова.

Она отметила, что тестирование проводят на базе эндоскопического отделения Городской клинической больницы имени Боткина, которое является одним из самых мощных подразделений для оказания подобной помощи в России, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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