Первую аптеку открыли при московском отделении «Почты России» в Олимпийской деревне

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Россия, Москва, улица Мичуринский Проспект, Олимпийская Деревня, 3 Карта всех событий

В московском отделении «Почты России» открыли первую аптеку. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Уточняется, что первая аптека на базе почты была открыта в отделении № 119602 на Мичуринском проспекте в микрорайоне Олимпийская деревня. Ассортимент лекарств на почте сравним с продукцией в обычной столичной аптеке, добавили в компании.

— В ней продаются лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов, в том числе рецептурные, а также косметика, средства гигиены, витамины и добавки, медицинские приборы и аксессуары. Чтобы обеспечить соблюдение санитарных требований, аптека расположена на расстоянии трех метров от клиентской зоны почтового отделения, — сообщили в «Почте России».

По данным компании, аптека получила государственную фармацевтическую лицензию.

— Миссия «Почты России» — предоставлять социально значимые услуги, и продажа лекарств — это одна из них, — рассказал директор УФПС Москвы Дмитрий Адушев.

Он добавил, что в столице продолжат развивать аптечную сеть в отделениях почты, если москвичам понравится проект.

Пилотный проект по продаже лекарств в почтовых отделениях запущен в 2019 году в Самарской области. Сегодня аптечные пункты есть уже в 11 отделениях связи в разных регионах страны, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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