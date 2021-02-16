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Путепровод через железную дорогу в подмосковных Мытищах будет готов в 2021 году
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Путепровод через железную дорогу в подмосковных Мытищах будет готов в 2021 году

Елена Фролова

Транспорт

Надвижку правой стороны путепровода через железную дорогу завершили в подмосковных Мытищах. Об этом сообщил телеканал «360».

Согласно планам, завершение возведения путепровода ожидается в конце 2021 года. Он появится на участке между улицами Фрунзе и Мира. Реализация этого проекта началась еще в 2018 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

По информации регионального министерства транспорта, процесс надвижки путепровода, который недавно завершился, был разделен на три этапа. Работы выполнялись в перерывах между движением электропоездов. Все интервалы были согласованы с РЖД.

Отмечается, что прошлом году была завершена надвижка левой части путепровода. В целом работы вышли на финишную прямую.

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МытищипутепроводМосковская область
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