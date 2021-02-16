Москвича обманули на 2,5 тысячи рублей под видом оказания эскорт-услуг

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Россия, Москва, Череповецкая улица, 17 Карта всех событий

Неизвестные обманули москвича на 2,5 тысячи рублей под видом оказания эскорт-услуг. Об этом сообщил источник «Вечерней Москвы» в правоохранительных органах.

В полицию обратился молодой человек. Он сообщил, что нашел в Сети объявление о предоставлении интимных услуг. Молодой человек списался с девушкой и перевел ей деньги.

Уточняется, что на указанный женщиной номер он отправил 2,5 тысячи рублей в интернет-кошелек. Однако после оплаты мужчина получил сообщение о том, что эскорт-услугу ему не окажут. Причиной отказа стало то, что девушка находится в женской исправительной колонии.

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