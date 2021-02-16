Смертность на дорогах столичного региона снизилась более чем на восемь процентов

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Смертность на дорогах столичного региона в минувшем году снизилась на 8,3 процента, число ДТП уменьшилось на 9,3 процента, а пострадавших в дорожных авариях — на 10,9 процента по сравнению с показателем прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Росавтодора.

В Росавтодоре уточнили: чтобы обезопасить участников движения, в 2020 году на дорогах региона установили 13,9 километра металлического барьерного ограждения по краю проезжей части, 47,7 километра — по оси проезжей части и 8,25 километра пешеходного ограждения. Помимо этого, на края проезжей части были нанесены продольные шумовые полосы методом фрезерования на протяжении 7,8 километра.

Поимо этого, дорожники установили 365 новых дорожных знаков на потенциально опасных участках, а также 5 светофоров на пересечениях и примыканиях дорог. Кнопкой вызова оснастили 16 пешеходных светофоров. Еще на 13 светофорных объектах появилась LED-подсветка, сообщает ТАСС.

Также на участках дорог протяженностью 2,3 километра оборудовали противоослепляющие экраны.

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