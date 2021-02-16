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Свыше пяти тысяч тонн рыбы на продажу производят в Подмосковье за год
Фото: Pixabay / Rajesh Balouria

Свыше пяти тысяч тонн рыбы на продажу производят в Подмосковье за год

Елена Фролова

Общество

Более пяти тысяч тонн товарной рыбы произвели в Московской области за год. Об этом сообщил телеканал «360».

Уточняется, что в регионе для продажи выращивают такие виды рыб, как толстолобик, карась, щука, форель, сом и карп.

— Целевой показатель по производству товарной аквакультуры достигнут благодаря поддержке отрасли правительством Подмосковья, — подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он также добавил, что региональные власти оказывают поддержку данному виду бизнеса. Например, одиннадцати подмосковным рыбоводным хозяйствам правительство Подмосковья выделило 23 миллиона рублей на дальнейшее развитие.

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