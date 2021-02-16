Росгвардейцы задержали разгромившего букмекерскую контору мужчину в Москве

Фото: rosgvard.ru

Балаклавском проспекте Карта всех событий

В Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который после конфликта с работниками букмекерской конторы разбил дорогостоящее оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по столице во вторник, 16 февраля.

Уточняется, что росгвардейцы получили сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в букмекерской конторе на Балаклавском проспекте. К прибывшим на место правоохранителям обратилась администратор заведения. Она сообщила, что бывший работник в состоянии алкогольного опьянения пришел в контору и разбил оборудование. Материальный ущерб составил свыше 1,5 миллиона рублей.

— В результате профессиональных действий сотрудников вневедомственной охраны правонарушитель был задержан, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в отношении 44-летнего приезжего возбуждено уголовное дело.

Видео: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве

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