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Студент убил одногруппника из-за девушки в Новосибирске
Фото: СК РФ

Студент убил одногруппника из-за девушки в Новосибирске

Кирилл Николаев

Происшествия

Студент убил своего одногруппника в Новосибирске. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

Отмечается, что инцидент произошел 16 февраля. Студенты-одногруппники поссорились из-за девушки. В результате 22-летний парень достал кухонный нож и в присутствии очевидцев нанес потерпевшему множественные ранения спины и других частей тела. От полученных травм 26-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Подозреваемого удалось задержать. В отношении студента возбудили уголовное дело. Следователи установили очевидцев убийства и осмотрели место происшествия.

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