Москвичи смогут узнать расписание замены лифтов в своих домах на виртуальной карте

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москвичи будут узнавать расписание замены лифтов в жилых домах на виртуальной карте Фонда капитального ремонта. Об этом рассказал председатель комиссии Московской городской думы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева.

По ее словам, жильцы могут самостоятельно решать детали проведения капитального ремонта в своих домах. Благодаря цифровизации процесс выбора ремонтных работ станет прозрачнее, считает Николаева. Так, на онлайн-карте фонда москвичи могут ознакомиться с адресами домов, в которых рабочие будут проводить замену лифтов.

Уточняется, что лифтовое оборудование будут менять, если ему исполнится 25 лет в 2022–2023 годах

— Именно такие подъемники подлежат замене. Важно помнить, что наряду с федеральным законом, который регулирует вопросы капремонта, есть и региональные. С 2019 года в Москве действуют новые требования к лифтам, и особое внимание уделяется комфорту жителей. Например, узкий лифт, куда не входят детская или инвалидная коляска, можно заменить на более широкий, если позволяют размеры шахты, изменения могут достигать до 70 сантиметров, — пояснила Николаева.

Депутат добавила, что уведомленные о планах на ремонт жители смогут утвердить его или отказаться от работ. Уточняется, что голосование можно устроить в удобном для москвичей формате, в том числе в онлайн-формате. В этом жителям может помочь платформа «Электронный дом».

— Сделать это необходимо в течение трех месяцев с момента публикации планов, в этом году — до 10 мая 2021 года, чтобы все планы и проекты изменений были согласованы в срок, а конкурсные процедуры, выбор подрядчика для ремонта вашего дома были проведены вовремя, — уточнила Николаева.

По словам депутата, электронные технологии помогут учитывать мнение всех москвичей. Вводить цифровые карты необходимо, так как у москвичей есть запрос на участие в коммунальных работах и запросах на информацию об изменениях в своем жилье, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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