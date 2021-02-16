«Недовольство собой»: певица Темникова рассказала о своем перфекционизме

Фото: instagram.com/lenatemnikovaofficial

Российская певица Елена Темникова поделилась со своими подписчиками недовольными замечаниями в отношении себя. По ее словам, весьма непросто быть перфекционистом.

— В работе не умею себя хвалить, а вот ругать — пожалуйста. Представляете, я даже как-то получила результаты генетического теста, где было написано «постоянное недовольство собой», — рассказала Темникова в своем блоге.

Певица уточнила, что постоянно думает о том, достаточно ли хорошо она что-либо сделала. Однако, по ее словам, она находит успокоение в том, что никогда не выпустит плохой продукт.

В завершение поста Темникова добавила, что стоит почаще себя хвалить.

Подписчики поспешили выразить свое мнение в комментариях.

«Но мне кажется, что это нормально, потому что каждый раз ты хочешь быть лучше»; «Вообще не умею себя хвалить»; «Круто, что ты качественно делаешь музыку», — написали поклонники под постом певицы в ее Instagram-аккаунте.

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