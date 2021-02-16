Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Недовольство собой»: певица Темникова рассказала о своем перфекционизме
Фото: instagram.com/lenatemnikovaofficial

«Недовольство собой»: певица Темникова рассказала о своем перфекционизме

Никита Абрамов

Звезды

Российская певица Елена Темникова поделилась со своими подписчиками недовольными замечаниями в отношении себя. По ее словам, весьма непросто быть перфекционистом.

— В работе не умею себя хвалить, а вот ругать — пожалуйста. Представляете, я даже как-то получила результаты генетического теста, где было написано «постоянное недовольство собой», — рассказала Темникова в своем блоге.

Певица уточнила, что постоянно думает о том, достаточно ли хорошо она что-либо сделала. Однако, по ее словам, она находит успокоение в том, что никогда не выпустит плохой продукт.

В завершение поста Темникова добавила, что стоит почаще себя хвалить.

Подписчики поспешили выразить свое мнение в комментариях.

«Но мне кажется, что это нормально, потому что каждый раз ты хочешь быть лучше»; «Вообще не умею себя хвалить»; «Круто, что ты качественно делаешь музыку», — написали поклонники под постом певицы в ее Instagram-аккаунте.

Читайте также: «Мой дурында»: Елена Темникова вышла на прогулку с котом зимой

творчествоидеалЕлена Темникова
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Удивительная жизнь ночных троллейбусов, 18+

Павел Семенов
Павел Семенов

Лучше махать лопатами во дворе, а не в интернете

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Я не хочу ничего решать, я хочу замуж за бизнесмена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грешно смеяться над больными модераторами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Показатель зрелой личности

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Эра эскортниц: чем опасны современные содержанки

Георгий Коняев
Георгий Коняев

«Три дня я молился»: очень, очень плохой трип

Все мнения
Вопрос дня
Какой объект, на ваш взгляд, должен стоять на Лубянской площади?
О проекте