Уфолог объяснил, почему взорвался Челябинский метеорит

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Много тысяч лет назад высокоразвитые цивилизации создали на Земле настоящую систему защиты от падения на нее опасных космических тел. Об этом руководитель уфологической ассоциации Объединения высших офицеров России Валерий Уваров рассказал ФАН.

Своей точкой зрения относительно взрыва Челябинского метеорита специалист поделился в день восьмой годовщины события. По его словам, тогда у человечества была возможность воочию увидеть работу этой системы в действии.

— Данная установка уничтожает объекты трех типов. Во-первых, метеориты, которые несут опасные бактерии. Во-вторых, небесные тела, способные нанести ущерб самой системе: так как это планетарная структура, ее элементы расположены по всей Земле. В-третьих, крупные астероиды, которые могут привести к эффекту ядерной зимы, — пояснил уфолог.

Он также предположил, откуда на Земле мог появиться подобный защитный комплекс.

— Учитывая многомерность пространства планеты Земля, можно сказать, что на ней живет достаточно много цивилизаций. Просто они находятся в других временных срезах, — отметил Валерий Уваров.

По его мнению, около 20 тысяч лет назад несколько культур, заинтересованных в судьбе Солнечной системы, попробовали создать некую систему по отражению внешней космической угрозы. При этом он считает, что наша планета постоянно сталкивается с подобными рисками.

— Каждые 33 миллиона лет Солнечная система проходит через метеоритный поток. Именно он и уничтожил основную часть популяции динозавров на Земле 66 миллионов лет назад, — пояснил уфолог.

Он также добавил, что спустя указанный срок этот поток снова ударил по Земле, свидетельством чего стал кратер Попигай в Сибири.

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