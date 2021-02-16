Челябинский метеорит породил теории заговора

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Восемь лет назад, 15 февраля, в Челябинской области упал метеорит. Космическое тело взорвалось в небе над столицей региона и упало в озеро Чебаркуль. «Вечерка» собрала самые популярные теории о происхождении метеорита.

Оружие Запада

Ученые почти сразу заявили, что знают о происхождении небесного тела. Благодаря большому количеству видеозаписей удалось воссоздать его траекторию.

Однако конспирологов это не убедило. В первые дни после падения политик Владимир Жириновский сразу же объявил, что Челябинский метеорит — это не что иное, как новое экспериментальное оружие Соединенных Штатов Америки.

— Президент Барак Обама прямо сказал на днях в послании Конгрессу, что больше он никуда американскую пехоту посылать не будет, хватит погибать американским солдатам. То, что произошло в Челябинске — это испытания нового оружия. И России нужно создать систему защиты против него, — заявил тогда Владимир Жириновский.

Импортозамещение

Вскоре на первый план вышла теория об испытании отечественного гиперзвукового оружия. Футуролог Павел Свиридов до сих пор уверен, что так все и было.

— Такие испытания проводят на Камчатке или архипелаге Новая Земля. Но это был показательный акт, чтобы заявить, что у России есть гиперзвуковое оружие, — рассказал Павел Свиридов.

Конец света и гости из галактики

Буквально за несколько месяцев до падения метеорита должен был случиться так называемый конец света — 12 декабря 2012 года. Часть конспирологов уверена, что челябинский метеорит — его начало. А вот другие считают, что это корабль инопланетян. Такая теория распространилась в интернете. Ее обсуждали на сайтах, посвященных пришельцам и неопознанным летающим объектам. По версии уфологов, недалеко от Земли потерпел крушение корабль инопланетян.

Эвакуация шла в аварийном режиме, а Челябинский метеорит — это всего лишь спасательная капсула пришельцев.

Были видения, проснулись силы

У падения метеорита в Челябинской области было много последствий. Но, пожалуй, самым обсуждаемым в интернете стало создание целого культа вокруг объекта. Своего рода религию, посвященную небесному телу, провозгласил житель Челябинска Алексей Морошкин. Правда, тогда он представлялся всем как Андрей Брейвичко. Он утверждал, что заранее знал о падении метеорита.

— Я начал сильно болеть за несколько дней до падения метеорита. У меня были видения об этом событии, но я их отвергал. Боялся, что меня засмеют, что мне видится бред. Несколько дней не ел и не спал. А когда болид все-таки упал, во мне сразу проснулись силы, — рассказал Алексей Морошкин.

После он объявил о том, что космическое тело принесло с собой из Вселенной информационный пакет, знания об устройстве мира. Он также считает, что Челябинская область была выбрана не случайно в качестве места падения. По мнению Алексея, информационный взрыв небесного тела в воздухе должен был принести местным жителям великие знания.

Последователей у культа было немного. Известно, что лидера движения Алексея Морошкина задержали в 2014 году за экстремизм. В интернете он призывал создать Уральскую народную республику. Суд признал его невменяемым и отправил на принудительное лечение в психоневрологическую больницу.

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