Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Минобрнауки создало совет по вопросам зарплат научных сотрудников
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Минобрнауки создало совет по вопросам зарплат научных сотрудников

Кирилл Николаев

Образование

При Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации создан совет директоров, который займется совершенствованием механизмов оплаты труда научных сотрудников. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в состав совета директоров вошли руководители научных организаций, подведомственных министерству. Его работу возглавил руководитель Минобрнауки Валерий Фальков. По его словам, совет директоров должен обеспечить прозрачность коммуникации ведомства с научным сообществом.

В пресс-службе отметили, что новый орган начал работу по подготовке предложений в нормативные правовые акты. Совет охватывает все субъекты России и состоит из четырех территориальных советов директоров подведомственных научных организаций: Дальневосточного, Сибирского, Уральского и Центрального, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Минобрнауки: Студенты 252 российских вузов обучаются в дистанционном режиме

зарплатаМинобрнаукиобразование
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Удивительная жизнь ночных троллейбусов, 18+

Павел Семенов
Павел Семенов

Лучше махать лопатами во дворе, а не в интернете

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Я не хочу ничего решать, я хочу замуж за бизнесмена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грешно смеяться над больными модераторами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Показатель зрелой личности

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Эра эскортниц: чем опасны современные содержанки

Георгий Коняев
Георгий Коняев

«Три дня я молился»: очень, очень плохой трип

Все мнения
Вопрос дня
Какой объект, на ваш взгляд, должен стоять на Лубянской площади?
О проекте