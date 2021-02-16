Минобрнауки создало совет по вопросам зарплат научных сотрудников

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При Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации создан совет директоров, который займется совершенствованием механизмов оплаты труда научных сотрудников. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в состав совета директоров вошли руководители научных организаций, подведомственных министерству. Его работу возглавил руководитель Минобрнауки Валерий Фальков. По его словам, совет директоров должен обеспечить прозрачность коммуникации ведомства с научным сообществом.

В пресс-службе отметили, что новый орган начал работу по подготовке предложений в нормативные правовые акты. Совет охватывает все субъекты России и состоит из четырех территориальных советов директоров подведомственных научных организаций: Дальневосточного, Сибирского, Уральского и Центрального, сообщает РИА Новости.

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